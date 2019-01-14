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      Политолог рассказал, почему украинцы верят в президента Зеленского

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский

      Значительное число сторонников Владимира Зеленского готовы проголосовать за него на выборах президента из-за недоверия к действующим политикам.

      Так считает глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

      Главная мотивация – проголосовать за неполитическую альтернативу. Это недоверие к политикам, и оно персонализировано именно на поддержке Зеленского, который благодаря своему сериалу "Слуга народа" присутствует в политическом контексте, но в то же время не воспринимается как политик, – написал политолог в авторской колонке, опубликованной на сайте nv.ua.

      Он напомнил, что протестная мотивация голосовать привела к власти в США Дональда Трампа, и сейчас этот феномен проявляется у нас.

      По мнению Фесенко, после заявления Зеленского о намерении баллотироваться существующие кандидаты-политики будут стараться привлечь внимание и увеличить доверие к себе.

      В то же время, против руководителя "Квартала 95" будет развернута кампания по дискредитации, отмечает политолог. В частности, речь идет об акциях с участием титушек, которые должны совершить хулиганские действия.

      "И есть предположение, что все со стороны президентской команды", – написал эксперт, добавив, что «"война компромата" коснется и других возможных кандидатов.

      Политолог также подчеркнул, что Владимир Зеленский ведет нестандартную кампанию и у старых политиков не получится скопировать его "фишки".

      Напомним, на днях в штабе Владимира Зеленского заявили о подготовке фейковых акций от имени его партии "Слуга народа". По информации источников команды актера, в разных городах оппоненты планируют проплаченные митинги с участием титушек. Представители "Слуги народа" уже обратились в полицию. В штабе призвали сторонников не поддаваться на провокации и отметили, что о своих массовых мероприятиях команда Зеленского будет сообщать на сайте ze2019.com и официальных страницах в соцсетях.

      Теги: Новости политики Слуга народа Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский
      Источник: 24 Канал
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