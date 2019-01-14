Политолог рассказал, почему украинцы верят в президента Зеленского

Значительное число сторонников Владимира Зеленского готовы проголосовать за него на выборах президента из-за недоверия к действующим политикам.

Так считает глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Главная мотивация – проголосовать за неполитическую альтернативу. Это недоверие к политикам, и оно персонализировано именно на поддержке Зеленского, который благодаря своему сериалу "Слуга народа" присутствует в политическом контексте, но в то же время не воспринимается как политик, – написал политолог в авторской колонке, опубликованной на сайте nv.ua.

Он напомнил, что протестная мотивация голосовать привела к власти в США Дональда Трампа, и сейчас этот феномен проявляется у нас.

По мнению Фесенко, после заявления Зеленского о намерении баллотироваться существующие кандидаты-политики будут стараться привлечь внимание и увеличить доверие к себе.

В то же время, против руководителя "Квартала 95" будет развернута кампания по дискредитации, отмечает политолог. В частности, речь идет об акциях с участием титушек, которые должны совершить хулиганские действия.

"И есть предположение, что все со стороны президентской команды", – написал эксперт, добавив, что «"война компромата" коснется и других возможных кандидатов.

Политолог также подчеркнул, что Владимир Зеленский ведет нестандартную кампанию и у старых политиков не получится скопировать его "фишки".

Напомним, на днях в штабе Владимира Зеленского заявили о подготовке фейковых акций от имени его партии "Слуга народа". По информации источников команды актера, в разных городах оппоненты планируют проплаченные митинги с участием титушек. Представители "Слуги народа" уже обратились в полицию. В штабе призвали сторонников не поддаваться на провокации и отметили, что о своих массовых мероприятиях команда Зеленского будет сообщать на сайте ze2019.com и официальных страницах в соцсетях.