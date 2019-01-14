Політолог розповів, чому українці вірять у президента Зеленського

Значна кількість прихильників Володимира Зеленського готова проголосувати за нього на виборах президента через недовіру до чинних політиків.

Так вважає голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Головна мотивація – проголосувати за неполітичну альтернативу. Це недовіра до політиків, і вона персоналізована саме на підтримці Зеленського, який завдяки своєму серіалу "Слуга народу" присутній у політичному контексті, але водночас не сприймається як політик,

– написав політолог в авторській колонці, опублікованій на сайті nv.ua.

Він нагадав, що протестна мотивація голосувати привела до влади у США Дональда Трампа, і зараз цей феномен проявляється у нас.

На думку Фесенка, після заяви Зеленського про намір балотуватися кандидати-політики намагатимуться привернути увагу та збільшити довіру до себе.

Водночас проти керівника "Кварталу 95" буде розгорнута кампанія з дискредитації, зазначає політолог. Зокрема, йдеться про акції за участі тітушок, які мають вчинити хуліганські дії.

"І є припущення, що все з боку президентської команди", – написав експерт, додавши, що "війна компромату" торкнеться й інших можливих кандидатів.

Політолог також підкреслив, що Володимир Зеленський веде нестандартну кампанію і в старих політиків не вийде скопіювати його "фішки".

Нагадаємо, днями у штабі Володимира Зеленського заявили про підготовку фейкових акцій від імені його партії "Слуга народу". За інформацією джерел команди актора, у різних містах опоненти планують проплачені мітинги за участю тітушок. Представники "Слуги народу" вже звернулися до поліції. У штабі закликали прихильників не піддаватися на провокації та зазначили, що про свої масові заходи команда Зеленського повідомлятиме на сайті ze2019.com та офіційних сторінках у соцмережах.