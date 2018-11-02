Политолог: У российских санкций есть два вектора

"В "зеркальном" списке санкций РФ, ставшем топ-темой четверга многие усмотрели алогичность. Действительно, персональный список является предельно разноплановым, в нем нашлось место как политическим и бизнес-тяжеловесам, так и политическим "вшам", для которых присутствие в такой кампании станет вершиной их политкарьеры. Логика на самом деле присутствует и вполне отчетливая.

Об этом пишет пишет на своей странице в Facebook политолог Андрей Золотарев.

В персональном списке эксперт видит два вектора. Один вектор ориентирован на российский внутриполитический дискурс.

"В его рамках список насыщенно как "ястребами" из "партии войны до победного конца", так и медийно-клоунскими персонажами вроде Гаврилюка и Парасюка". Спрашивается для чего? Ответ – очевиден, аудитории ток-шоу, потребителям политической информации необходимо продемонстрировать то, как наказывают за антироссийскую позицию. По крайней мере создать видимость. Тем более такого рода требования давно озвучиваются в российских медиа и политической среде", – отмечает Золотарев.

Второй вектор, пишет он, является внешним, и нацеленным снаружи на ту часть украинского политикума, которую можно отнести к "партии мира".

"Оппоненты относят их к разряду пророссийских политиков, однако это не более чем устаревшее пропагандистское клише. Наверное, просто, перед началом нового электорального цикла Кремль используя политику "кнута и пряника", мотивирует этот фланг украинской политики если не к сдаче в плен, то к более активной, даже радикальной позиции", – убеждает Золотарев.

Он считает, что период разговоров о "безальтернативности минских соглашений", но без каких-либо действий, направленных на их продвижение, скорее всего заканчивается.

"Напомню, что год назад "под раздачу" от РФ попала "промышленная" часть "Оппоблока", когда после устроенной "полезными патриотами" экономической блокады Донбасса активы Ахметова и Новинского были фактически отобраны у них взяты россиянами под контроль. Теперь сигналы (кнут ) вполне четко видны в адрес "газовиков" и в адрес акционеров "За жизнь" как в персональной части списка санкций, так и в перечне предприятий. А кто-то наоборот, в виде пряника получил временную отсрочку в виде невключения в список", – подытожил специалист .

Напомним, что 1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении санкций в отношении Украины. Согласно документу, опубликованному на сайте российского правительства, санкции предусматривают блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала за пределы России. В список попали 322 физических лица и 68 юридических лиц. Среди физлиц Арсен Аваков, Арсений Яценюк, Дмитрий Ярош, Олег Тягнибок, Александр Турчинов, Юлия Тимошенко, Алексей Порошенко, Андрей Парубий, Юрий Луценко, Виктор Чумак, Андрей Коболев, Владимир Емельян, Андрей Белецкий, Олег Ляшко, Сергей Власенко, Константин Жеваго Константин Григоришин, Виктор Пинчук, Галина и Александр Герега, Евгений Геллер, Андрей Веревский, Геннадий Боголюбов, Сергей и Александр Буряки, Леонид Черновецкий, Александр Ярославский и другие. Среди юридических лиц в списке санкций: "АвтоКрАЗ", "Черкасский Азот", "Банк Кредит Днепр", "Валки-Ильменит", "ВостГОК", "Днепроазот", "Концерн "Галнафтогаз", "Мироновский хлебопродукт", "Нибулон" , "Укрспирт", ХТЗ, FOZZY Group, "Кернел" и другие.