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      Політолог: У російських санкцій є два вектори

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      Політолог: У російських санкцій є два вектори
      Політолог: У російських санкцій є два вектори

      "У "дзеркальному" списку санкцій РФ, який став топ-темою четверга багато хто угледів алогічність. Дійсно персональний список є гранично різноплановим, в ньому знайшлося місце як політичним і бізнес-важковаговикам, так і політичним "вошам", для яких присутність в такій кампанії стане вершиною їх політкар'єри. Логіка насправді є і цілком виразна.

      Про це пише пише на своїй сторінці у Facebook політолог Андрій Золотарьов.

      У персональному списку експерт вбачає два вектори. Один вектор орієнтовано на російський внутрішньополітичний дискурс.

      "В його рамках список насичено як "яструбами" з "партії війни до переможного кінця", так і медійно-клоунськими персонажами на кшталт Гаврилюка та Парасюка". Питається для чого? Відповідь – очевидна, аудиторії ток-шоу, споживачам політичної інформації необхідно продемонструвати те, як карають за антиросійську позицію. Принаймні створити видимість. Тим більше такого роду вимоги давно озвучуються в російських медіа та політичному середовищі", – зазначає Золотарьов.

      Другий вектор, пише він, є зовнішнім, і націленим зовні на ту частину українського політикуму, яку можна віднести до "партії миру".

      "Опоненти відносять їх до розряду проросійських політиків, проте це не більше ніж застаріле пропагандистське кліше. Напевно, просто, перед початком нового електорального циклу Кремль використовуючи політику "батога та пряника", мотивує цей фланг української політики якщо не до здачі в полон, то до більш активної, навіть радикальної позиції", – переконує Золотарьов.

      Він вважає, що період розмов про "безальтернативність мінських угод", але без будь-яких дій, спрямованих на їх просування, швидше за все закінчується.

      "Нагадаю, що рік тому "під роздачу" від РФ потрапила "промислова" частина "Опоблоку", коли після влаштованої "корисними патріотами" економічної блокади Донбасу активи Ахметова та Новинського було фактично відібрано у них, взято росіянами під контроль. Тепер сигнали (батіг) цілком чітко видно на адресу "газовиків" і на адресу акціонерів "За життя" як у персональній частині списку санкцій, так і у переліку підприємств. А хтось навпаки, у вигляді пряника отримав тимчасову відстрочку у вигляді невключення до списку", – підсумував фахівець.

      Нагадаємо, що 1 листопада премьер-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову про запровадження санкцій щодо України. Згідно з документом, опублікованим на сайті російського уряду, санкції передбачають блокування безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території Росії, а також заборону на виведення капіталу за межі Росії. У список потрапили 322 фізичні особи та 68 юридичних осіб. Серед фізосіб: Арсен Аваков, Арсеній Яценюк, Дмитро Ярош, Олег Тягнибок, Олександр Турчинов, Юлія Тимошенко, Олексій Порошенко, Андрій Парубій, Юрій Луценко, Віктор Чумак, Андрій Коболєв, Володимир Омелян, Андрій Білецький, Олег Ляшко, Сергій Власенко, Костянтин Жеваго , Костянтин Григоришин, Віктор Пінчук, Галина та Олександр Гереги, Євген Геллер, Андрій Веревський, Геннадій Боголюбов, Сергій і Олександр Буряки, Леонід Черновецький, Олександр Ярославський та інші. Серед юридичних осіб в списку санкцій: "АвтоКрАЗ", "Черкаський Азот", "Банк Кредит Дніпро", "Валки-Ільменіт", "СхідГЗК", "Дніпроазот", "Концерн "Галнафтогаз", "Миронівський хлібопродукт", "Нібулон", "Укрспирт", ХТЗ, FOZZY Group, "Кернел" та інші.

      Теги: Новини України Новини політики Санкції Санкції Росії проти України Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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