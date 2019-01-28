Политолог заявил, что Билецкий отошел от заветов украинского национализма
Политолог прокомментировал заявление Андрея Белецкого о том, что Кубань и Кавказ – украинские территории.
"Здесь друзья возмущаются заявлением Андрея Белецкого о том, что Кубань и Кавказ – украинские территории. Я также возмущаюсь тем, что Андрей отошел от заветов классиков украинского национализма, ревизовал, так сказать, их учение. Олег Ольжич, член Провода украинских националистов и фактический руководитель мельниковской ОУН в 1942-1944 годах, поэма "Неизвестному воину":
"Над рідним простором Карпати-Памір
Сліпуча і вічна, як слава,
Напружена арка на цоколі гір
Ясніє Залізна Держава".
Белецкий решил отказаться от украинского Каспия и Средней Азии????", – написал политолог Константин Бондаренко.
Источник: 24 Канал
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