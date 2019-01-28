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      Политолог заявил, что Билецкий отошел от заветов украинского национализма

      57 Читати новину українською
      Андрей Белецкий
      Андрей Белецкий / rbc.ua

      Политолог прокомментировал заявление Андрея Белецкого о том, что Кубань и Кавказ – украинские территории.

      "Здесь друзья возмущаются заявлением Андрея Белецкого о том, что Кубань и Кавказ – украинские территории. Я также возмущаюсь тем, что Андрей отошел от заветов классиков украинского национализма, ревизовал, так сказать, их учение. Олег Ольжич, член Провода украинских националистов и фактический руководитель мельниковской ОУН в 1942-1944 годах, поэма "Неизвестному воину":

      "Над рідним простором Карпати-Памір

      Сліпуча і вічна, як слава,

      Напружена арка на цоколі гір

      Ясніє Залізна Держава".

      Белецкий решил отказаться от украинского Каспия и Средней Азии????", – написал политолог Константин Бондаренко.

       

      Теги: Новости политики Андрей Белецкий
      Источник: 24 Канал
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