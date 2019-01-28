Политолог заявил, что Билецкий отошел от заветов украинского национализма

Политолог прокомментировал заявление Андрея Белецкого о том, что Кубань и Кавказ – украинские территории.

"Здесь друзья возмущаются заявлением Андрея Белецкого о том, что Кубань и Кавказ – украинские территории. Я также возмущаюсь тем, что Андрей отошел от заветов классиков украинского национализма, ревизовал, так сказать, их учение. Олег Ольжич, член Провода украинских националистов и фактический руководитель мельниковской ОУН в 1942-1944 годах, поэма "Неизвестному воину":

"Над рідним простором Карпати-Памір

Сліпуча і вічна, як слава,

Напружена арка на цоколі гір

Ясніє Залізна Держава".

Белецкий решил отказаться от украинского Каспия и Средней Азии????", – написал политолог Константин Бондаренко.