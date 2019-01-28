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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР
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      Політолог заявив, що Білецький відійшов від настанов українського націоналізму

      280 Читать новость на русском
      Андрій Білецький
      Андрій Білецький / rbc.ua

      Політолог прокоментував заяву Андрія Білецького про те, що Кубань і Кавказ – українські території.

      "Тут друзі обурюються заявою Андрія Білецького про те, що Кубань і Кавказ – українські території. Я також обурююся тим, що пан Андрій відійшов від настанов класиків українського націоналізму, ревізував, так би мовити, їх вчення. Олег Ольжич, член Проводу українських націоналістів і фактичний керівник мельниківської ОУН у 1942-1944 роках, поема «Незнаному воякові":

      "Над рідним простором Карпати-Памір

      Сліпуча і вічна, як слава,

      Напружена арка на цоколі гір

      Ясніє Залізна Держава".

      Білецький вирішив відмовитися від українського Каспію і української Середньої Азії????", написав політолог Костянтин Бондаренко.

       

      Теги: Новини політики Андрій Білецький
      Джерело: 24 Канал
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