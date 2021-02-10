Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против Тараса Козака, члена ОПЗЖ и правой руки Медведчука. Причиной этого стали антигосударственная деятельность, сотрудничество со страной агрессором и разжигание вражды.

Политологи считают, что введение санкций стало объявлением войны против Медведчука и его политической силы и назвали решение главы государства беспрецедентным и таким, что отвечает интересам государства.

Также они отмечают, что особенно опасной является деятельность ОПЗЖ в прифронтовых зонах и городах, где вражеская пропаганда имеет ощутимое влияние на русскоязычное население. Речь идет о Мариуполе, Харькове, Славянске и Одессе.

Это партийная структура, которая вошла в политические сепаратные отношения с руководством государства агрессора. Есть все основания подозревать и утверждать, что идет ретрансляция идей в которых заинтересованы их политические партнеры – Кремль. На уровне политическом я абсолютно поддерживаю такое решение,

– сказал политолог Олесь Доний.

Политолог Владимир Фесенко также считает это решение соответствующим общественному мнению и полностью обоснованным.

Как отмечают эксперты, ОПЗЖ давно пользовалась безнаказанностью и отравляли информационное пространство страны. Именно нынешние представители этой политсилы в свое время голосовали за законы против Революции Достоинства, поддерживали оккупантов, прятались и плакали когда бежал Янукович. Сегодня ОПЗЖ – единственная политическая сила, которая строит свою кампанию на визитах Бойко-Медведчука в Москву и "сооружении" прямых телевизионных мостов с кремлевским пропагандистскими каналами.

Хотя многие представители политсилы являются одиозными, но они до сих пор имеют влияние в восточных регионах и наносят ущерб интересам государства. Из этого и вытекает необходимость противостоять пятой колонне, это прямая обязанность власти, убеждены эксперты.

"Именно сейчас в этой конфликтной ситуации еще более наглядно подтверждается, что это пророссийская политическая сила – все эти связи с ОРДЛО, все медийные связи с Россией. Что будет дальше?", – сказал политолог Владимир Фесенко.

К решительным действиям президента страны подтолкнуло обострение ситуации на Донбассе, отсутствие позитива от переговоров в минском формате и критика его оппонентов. По оценкам политологов, ОПЗЖ откровенно предает интересы страны и пропагандирует "русский мир". Крупнейшими его сторонниками, кроме Медведчука, эксперты называют Рабиновича, Столара, Киву, Кузьмина, Шуфрича и Королевскую. Против них и других одиозных политиков должны быть так же введены санкции, убеждены представители проукраинских политических сил.

Мы считаем это очень хорошим маркетинговым шагом, который показывает, что президент способен на четкие и сильные шаги, которые показывают всему миру его позицию,

– сказала Кира Рудик.

По мнению политологов, подавляющее большинство украинцев одобрительно отнеслись к введению санкций против ОПЗЖ. Положительно оценило их и международное сообщество. Теперь остается лишь увидеть насколько эффективным будет этот санкционный режим и подпадут ли под него другие антиукраинские политики.