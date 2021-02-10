Президент України Володимир Зеленський ввів в дію санкції РНБО проти Тараса Козака, члена ОПЗЖ та правої руки Медведчука. Причиною цього стали антидержавна діяльність, співпраця з країною агресором та розпалювання ворожнечі.

Політологи вважають, що введення санкцій стало оголошенням війни проти Медведчука та його політичної сили і назвали рішення глави держави безпрецедентним і таким, що відповідає інтересам держави.

Також вони зазначають, що особливо небезпечною є діяльність ОПЗЖ в прифронтових зонах та містах, де ворожа пропаганда має відчутний вплив на російськомовне населення. Мова йде про Маріуполь, Харків, Слов’янськ та Одесу.

Це партійна структура, яка ввійшла у політичні сепаратні стосунки з керівництвом держави агресора. Є усі підстави підозрювати і стверджувати, що йде ретрансляція ідей в яких зацікавлені їхні політичні партнери – Кремль. На рівні політичному я абсолютно підтримую таке рішення,

– сказав політолог Олесь Доній.

Політолог Володимир Фесенко також вважає це рішення відповідає громадській думці і повністю є обґрунтованим.

Як зазначають експерти, ОПЗЖ давно користувалася безкарністю та отруювали інформаційний простір країни. Саме нинішні представники цієї політсили свого часу голосували за закони проти Революції Гідності, підтримували окупантів, ховались і плакали коли втік Янукович. Сьогодні ОПЗЖ – єдина політична сила, яка будує свою кампанію на візитах Бойка-Медведчука в Москву і "спорудженні" прямих телевізійних мостів із кремлівським пропагандистськими каналами.

Хоч чимало представників політсили є одіозними, але вони і досі мають вплив у східних регіонах та завдають шкоди інтересам держави. З цього й випливає необхідність протистояти п’ятій колоні, це прямий обов`язок влади, переконані експерти.

"Саме зараз у цій конфліктній ситуації ще більш наочно підтверджується, що це проросійська політична сила – всі ці зв’язки з ОРДЛО, всі медійні зв’язки з Росією. Що буде далі?", – сказав політолог Володимир Фесенко.

До рішучих дій президента країни підштовхнуло також загострення ситуації на Донбасі, відсутність позитиву від переговорів у мінському форматі та критика його опонентів. За оцінками політологів, ОПЗЖ відверто зраджує інтереси країни та пропагує "руський мир". Найбільшими його прихильниками, окрім Медведчука, експерти називають Рабіновича, Столара, Киву, Кузьміна, Шуфрича та Королевську. Проти них та інших одіозних політиків мають бути так само запроваджені санкції, переконані представники проукраїнських політичних сил.

Ми вважаємо це дуже хорошим маркетинговим кроком, який показує, що президент здатен на чіткі і сильні кроки, які показують всьому світу його позицію,

– сказала народна депутатка України Кіра Рудик.

На думку політологів, переважна більшість українців схвально поставилися до запровадження санкцій проти ОПЗЖ. Позитивно оцінила їх і міжнародна спільнота. Тепер залишається лише побачити наскільки ефективним буде цей санкційний режим і чи підпадуть під нього інші антиукраїнські політики.