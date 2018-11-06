Политологи рассказали об основных "наживках" для избирателей в новом политическом сезоне

Впрочем, политтехнологи уверены, что не все идеи сработают.

Накануне президентских и парламентских выборов, в условиях уже начавшейся предвыборной кампании партии и кандидаты готовы применять самые изощренные методы для того, чтобы понравиться избирателю. В ход идет все – от зарплат и пенсий до коррупции и даже экологии. Об этом говорится в материале 112. ua

"Популистские мифы и обещания: Как избирателю уберечься от предвыборных манипуляций".

Как сообщают журналисты, кроме традиционных "хлебных" тем для оппозиционеров перед выборами в информпространство просачиваются и не совсем традиционные темы.

"Та же Юлия Тимошенко пытается заманить молодежь обещаниями искоренить коррупцию с помощью блокчейна. А политическая партия "Сила людей" как предвыборный лозунг выбрала тему экологии. Недавно она представила в Кривом Роге свою экологическую программу, организовала экологические протесты в Мариуполе, муссирует тему в СМИ", – говорится в материале.

Впрочем, политтехнологи уверены, что не все идеи сработают. Так, например, политикам, которые сделали экологию своей предвыборной фишкой, далеко уехать на этой теме не удастся.

"Тема экологии актуальна для богатых стран, для которых вопрос элементарного выживания (как в Украине) не стоит остро. Экология вообще никого не волнует в стране, где важнее вопросы "смогу ли я купить хлеб и заплатить за электричество", – сказал 112.ua политтехнолог Сергей Гайдай.

В целом на выборах все политики будут искать фишки, на которые могут отреагировать избиратели. Проблема в том, что в Украине мало политиков с твердыми убеждениями и политическим видением, за которые они готовы были бы даже умереть, отмечает Сергей Гайдай.

"У 90% украинских политиков единственная идея — прийти во власть, потому что это благополучие. Это возможность защищать капиталы своего окружения, зарабатывать, это билет в ложу состояния, где может промышлять", – рассказал Гайдай.