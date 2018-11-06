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      Політологи розповіли про основні "наживки" для виборців у новому політичному сезоні

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      Вибори
      Вибори / ar.volyn.ua

      Утім, політтехнологи впевнені, що не всі ідеї спрацюють.

      Напередодні президентських і парламентських виборів, в умовах уже розпочатої передвиборчої кампанії партії та кандидати готові застосовувати найбільш витончені методи для того, щоб сподобатися виборцю. У хід йде все – від зарплат і пенсій до корупції і навіть екології. Про це йдеться в матеріалі 112. ua "Популістські міфи й обіцянки: Як виборцю уберегтися від передвиборчих маніпуляцій".

      Як повідомляють журналісти, окрім традиційних "хлібних" тем для опозиціонерів, перед виборами в інформпростір просочуються і не зовсім традиційні теми.

      "Та ж Юлія Тимошенко намагається заманити молодь обіцянками викорінити корупцію з допомогою блокчейна. А політична партія "Сила людей" як передвиборче гасло вибрала тему екології. Нещодавно вона представила в Кривому Розі свою екологічну програму, організувала екологічні протести у Маріуполі, мусує тему в ЗМІ", – йдеться в матеріалі.

      Утім, політтехнологи впевнені, що не всі ідеї спрацюють. Так, наприклад, політикам, які зробили екологію своєю передвиборчою фішкою, далеко виїхати на цій темі не вдасться.

      "Тема екології актуальна для багатих країн, для яких питання елементарного виживання (як в Україні) не стоїть гостро. Екологія взагалі нікого не хвилює в країні, де важливі питання "чи зможу я купити хліб і заплатити за електрику", – сказав 112.ua політтехнолог Сергій Гайдай.

      У цілому на виборах всі політики будуть шукати фішки, на які можуть відреагувати виборці. Проблема в тому, що в Україні мало політиків із твердими переконаннями і політичним баченням, за яку вони готові були би навіть умерти, зазначає Сергій Гайдай.

      "У 90% українських політиків єдина ідея — прийти у владу, тому що це благополуччя. Це можливість захищати капітали свого оточення, заробляти, це квиток до ложі стану, де може промишляти", – розповів Гайдай.

      Теги: Новини політики Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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