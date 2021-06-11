Поэтому, планировали привлечь регионы. Об этом Осадчук сообщил в интервью программы "Перекрестный допрос".
Внимание Заявления об отставке еще нет, – нардеп из "Голоса" о выходе Притулы
По его словам, партией "Голос" руководит политический совет, состоящий из 7 человек. Его планировали создать еще перед местными выборами. Сейчас в политсовете:
- глава партии Кира Рудик;
- заместители Инна Совсун;
- Ярослав Железняк;
- Андрей Осадчук;
- Ярослав Довбуш – представляет львовскую организацию;
- Григорий Маленко из киевской организации;
- Виктор Евпак – из черкасской.
Он добавил, что именно эти люди принимают управленческие решения. Более того, как он добавил, Сергей Притула в новый политсовет не баллотировался.
Никто, никого и ниоткуда не исключал,
– подчеркнул он.
Как проходило голосование
Александра Устинова ранее сообщала о том, что на голосование партии никто не обращал внимания, иначе бы там были другие представители.
Что такое политический совет?
Это центральный руководящий представительный орган партии, в который входят председатели областных организаций партии и представители регионов.
Политсовет обычно созывает съезды партии, избирает из своего состава членов президиума партии, выбирает и увольняет его заместителей по представлению председателя партии.
Состав политсовета может меняться каждый год.
Исключение из политсовета: о чем говорится
- Телеведущий и шоумен Сергей Притула решением партии перестал быть членом политсовета "Голоса" 9 февраля 2021 года, но на тот момент оставался в партии. Об этом пресс-служба "Голоса" сказал в комментарии "Украинской правде".
- Также в политсовет не вошли София Бобровская, Ярослав Юрчишин и ряд других.
"Перекрестный допрос" с Андреем Осадчуком: видео