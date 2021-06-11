Тож, планували залучити регіони. Про це Осадчук повідомив в інтерв'ю програми "Перехресний допит".
Увага Заяви про відставку ще немає, – нардеп з "Голосу" про вихід Притули
За його словами, партією "Голос" керує політична рада, яка складається з 7 людей. Її планували створити ще перед місцевими виборами. Зараз у політраді є:
- голова партії Кіра Рудик;
- заступники Інна Совсун;
- Ярослав Железняк;
- Андрій Осадчук;
- Ярослав Довбуш – представляє львівську організацію;
- Григорій Маленко з київської організації;
- Віктор Євпак – черкаську.
Він додав, що саме ці люди приймають управлінські рішення. Щобільше, як він додав, Сергій Притула у нову політраду не балотувався.
Ніхто, нікого і нізвідки не виключав,
– наголосив він.
Як проходило голосування
Олександра Устінова раніше повідомляла про те, що на голосування партії ніхто не зважав, інакше б там були інші представники.
Що таке політична рада?Це центральний керівний представницький орган партії, до якого входять голови обласних організацій партії та представники з регіонів.
Політрада зазвичай скликає з'їзди партії, обирає зі свого складу членів президії партії, обирає та звільняє його заступників за поданням голови партії.
Склад політради може змінюватися щороку.
Виключення з політради: про що мовиться
- Телеведучий та шоумен Сергій Притула рішенням партії перестав бути членом політради "Голосу" 9 лютого 2021 року, але на той момент залишався у партії. Про це пресслужба "Голосу" сказав в коментарі "Українській правді".
- Також до політради не увійшли Софія Бобровська, Ярослав Юрчишин та низка інших.
"Перехресний допит" з Андрієм Осадчуком: відео