Поливальный понедельник на карантине: как празднуют украинцы – фото, видео

Поливальный понедельник традиционно отмечают на следующий день после Пасхи. Однако в этом году поливальный понедельник, как и Пасха, прошел несколько необычно, ведь из-за карантина украинцам запретили массовые собрания.

Поэтому в 2020 году Поливальный понедельник празднуют в семейном кругу, или же привлекают к развлечениям соседей.

Актуально Поливальный понедельник 2020: традиции празднования

Что известно о празднике

Поливальный понедельник традиционно отмечают на следующий день после Пасхи. В этом году Поливальный понедельник пришелся на 20 апреля.

Древние славяне считали, что в этот день вода и огонь наделялись чудодейственными свойствами. В частности, вода прогоняет плохую энергию и злые силы. Поэтому обливание символизировало очищение человека от всего плохого.

Как в предыдущие годы отмечали Поливальный понедельник

Праздник отмечают в разных городах Украины, но наиболее интересные мероприятия проходили в Киеве и Львове.

К примеру, во Львове три года подряд на Площади Рынок обустраивали специальный водяной городок. Возле городской ратуши устанавливали зоны набора воды, а также "сухую зону", где посетители праздника могли обсушиться и переодеться.

три года подряд на Площади Рынок обустраивали специальный водяной городок. Возле городской ратуши устанавливали зоны набора воды, а также "сухую зону", где посетители праздника могли обсушиться и переодеться. В 2019 году на Поливальный понедельник киевляне собирались в Национальном музее архитектуры и быта. Там они водили хороводы, призвали солнце. А также, используя старинные предметы, обливали всех вокруг.

Поливальный понедельник 2019 и 2020 году во Львове / Коллаж 24 канала

Поливальный понедельник в 2020 году

Мэр Львова Андрей Садовый отмечает Поливальный понедельник с семьей во дворе.

Также украинцы обливаются дома, или же собираются на улице группами не более 10 человек.

Поливальный понедельник на карантине: смотрите видео

Веселого Поливального понедельника!