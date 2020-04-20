Поливальный понедельник на карантине: как празднуют украинцы – фото, видео
Поливальный понедельник традиционно отмечают на следующий день после Пасхи. Однако в этом году поливальный понедельник, как и Пасха, прошел несколько необычно, ведь из-за карантина украинцам запретили массовые собрания.
Поэтому в 2020 году Поливальный понедельник празднуют в семейном кругу, или же привлекают к развлечениям соседей.
Актуально Поливальный понедельник 2020: традиции празднования
Что известно о празднике
Поливальный понедельник традиционно отмечают на следующий день после Пасхи. В этом году Поливальный понедельник пришелся на 20 апреля.
Древние славяне считали, что в этот день вода и огонь наделялись чудодейственными свойствами. В частности, вода прогоняет плохую энергию и злые силы. Поэтому обливание символизировало очищение человека от всего плохого.
Как в предыдущие годы отмечали Поливальный понедельник
Праздник отмечают в разных городах Украины, но наиболее интересные мероприятия проходили в Киеве и Львове.
- К примеру, во Львове три года подряд на Площади Рынок обустраивали специальный водяной городок. Возле городской ратуши устанавливали зоны набора воды, а также "сухую зону", где посетители праздника могли обсушиться и переодеться.
- В 2019 году на Поливальный понедельник киевляне собирались в Национальном музее архитектуры и быта. Там они водили хороводы, призвали солнце. А также, используя старинные предметы, обливали всех вокруг.
Поливальный понедельник в 2020 году
Мэр Львова Андрей Садовый отмечает Поливальный понедельник с семьей во дворе.
Также украинцы обливаются дома, или же собираются на улице группами не более 10 человек.
Веселого Поливального понедельника!
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