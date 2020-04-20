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      Поливальный понедельник на карантине: как празднуют украинцы – фото, видео

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      Поливальный понедельник 2020

      Поливальный понедельник традиционно отмечают на следующий день после Пасхи. Однако в этом году поливальный понедельник, как и Пасха, прошел несколько необычно, ведь из-за карантина украинцам запретили массовые собрания.

      Поэтому в 2020 году Поливальный понедельник празднуют в семейном кругу, или же привлекают к развлечениям соседей.

      Актуально Поливальный понедельник 2020: традиции празднования

      Что известно о празднике

      Поливальный понедельник традиционно отмечают на следующий день после Пасхи. В этом году Поливальный понедельник пришелся на 20 апреля.

      Древние славяне считали, что в этот день вода и огонь наделялись чудодейственными свойствами. В частности, вода прогоняет плохую энергию и злые силы. Поэтому обливание символизировало очищение человека от всего плохого.

      Как в предыдущие годы отмечали Поливальный понедельник

      Праздник отмечают в разных городах Украины, но наиболее интересные мероприятия проходили в Киеве и Львове.

      • К примеру, во Львове три года подряд на Площади Рынок обустраивали специальный водяной городок. Возле городской ратуши устанавливали зоны набора воды, а также "сухую зону", где посетители праздника могли обсушиться и переодеться.
      • В 2019 году на Поливальный понедельник киевляне собирались в Национальном музее архитектуры и быта. Там они водили хороводы, призвали солнце. А также, используя старинные предметы, обливали всех вокруг.

      Поливальный понедельник 2019 и 2020 году во Львове / Коллаж 24 канала

      Поливальный понедельник в 2020 году

      Мэр Львова Андрей Садовый отмечает Поливальный понедельник с семьей во дворе.

      Также украинцы обливаются дома, или же собираются на улице группами не более 10 человек.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #поливанийпонеділок #2020 #зсвятом

      Допис, поширений Володимир Семотюк (@volodymyr_semotiuk)

       

      Поливальный понедельник на карантине: смотрите видео

      Веселого Поливального понедельника!

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Пасха Карантин в Украине 2020 Новости Украины Коронавирус в Украине Традиции
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