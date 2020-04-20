Обливаний понеділок на карантині: як святкують українці – фото, відео

Обливаний понеділок традиційно відзначають на наступний день після Великодня. Однак цьогоріч Обливаний понеділок, як і Великдень, минули дещо незвично, адже через карантин українцям заборонили масові зібрання.

Тому у 2020 році Обливаний понеділок святкують у сімейному колі, або ж залучають до розваг сусідів.

Актуально Поливаний понеділок 2020: традиції святкування

Що відомо про свято

Обливаний понеділок традиційно відзначають на наступний день після Великодня. Цього року Обливаний понеділок припав на 20 квітня.

Древні слов'яни вважали, що у цей день вода та вогонь наділялися чудодійними властивостями. Зокрема, вода проганяє погану енергію та злі сили. Тому обливання символізувало очищення людини від усього лихого.

Як попередні роки відзначали Обливаний понеділок

Свято відзначають у різних містах України, але найцікавіші заходи відбувалися у Києві та Львові.

До прикладу, у Львові три роки поспіль на Площі Ринок облаштовували спеціальне водяне містечко. Біля міської ратуші встановлювали зони набору води, а також "суху зону", де відвідувачі свята могли обсушитись та переодягнутися.

три роки поспіль на Площі Ринок облаштовували спеціальне водяне містечко. Біля міської ратуші встановлювали зони набору води, а також "суху зону", де відвідувачі свята могли обсушитись та переодягнутися. У 2019 році на Обливаний понеділок кияни збиралися у Національному музеї архітектури та побуту. Там вони водили хороводи, викликали сонце. А також, використовуючи старовинні предмети, обливали всіх навкруги.



Обливаний понеділок 2019 та 2020 році у Львові / Колаж 24 каналу

Обливаний понеділок у 2020 році

Мер Львова Андрій Садовий святкує Обливаний понеділок з родиною на подвір'ї.

Також українці обливаються вдома, або ж збираються на вулиці групами не більше за 10 людей.

Обливаний понеділок на карантині: дивіться відео

Веселого Обливаного понеділка!