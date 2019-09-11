Поляк застрелил молодую украинку из-за неразделенной симпатии

26-летнюю украинку из пистолета застрелил в общественной прачечной Польши местный житель. Инцидент произошел в городе Гожув-Велькопольски 11 сентября. Украинка была сотрудницей прачечной, в которой погибла.

"Характер убийства указывает на то, что оно было совершено сознательно, направленное против конкретного лица", – заявил представитель полиции Любушского воеводства Марцин Малуда, сообщает Interia.pl.

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Он добавил, что свидетелями трагедии были другие работники прачечной. Раненую сотрудницу не удалось спасти.

По данным местных СМИ, 26-летний Павел Г. застрелил знакомую украинку из-за того, что она не хотела встречаться с ним.

После убийства злоумышленник сбежал в Германию. Недалеко от Берлина дорогу ему преградили местные полицейские. Мужчина вышел из машины и направил на правоохранителей свое оружие, после чего полиция открыла огонь на поражение и застрелила злоумышленника.