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      Поляк застрелил молодую украинку из-за неразделенной симпатии

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      В Польше местный житель застрелил 26-летнюю украинку
      В Польше местный житель застрелил 26-летнюю украинку / eurointegration.com.ua (иллюстративное фото)

      26-летнюю украинку из пистолета застрелил в общественной прачечной Польши местный житель. Инцидент произошел в городе Гожув-Велькопольски 11 сентября. Украинка была сотрудницей прачечной, в которой погибла.

      "Характер убийства указывает на то, что оно было совершено сознательно, направленное против конкретного лица", – заявил представитель полиции Любушского воеводства Марцин Малуда, сообщает Interia.pl.

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      Он добавил, что свидетелями трагедии были другие работники прачечной. Раненую сотрудницу не удалось спасти.

      По данным местных СМИ, 26-летний Павел Г. застрелил знакомую украинку из-за того, что она не хотела встречаться с ним.

      После убийства злоумышленник сбежал в Германию. Недалеко от Берлина дорогу ему преградили местные полицейские. Мужчина вышел из машины и направил на правоохранителей свое оружие, после чего полиция открыла огонь на поражение и застрелила злоумышленника.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Польши Жертвы Криминальные новости
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