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      Поляк застрелив молоду українку через нерозділену симпатію

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      У Польщі місцевий житель застрелив 26-річну українку
      У Польщі місцевий житель застрелив 26-річну українку / eurointegration.com.ua (ілюстративне фото)

      26-річну українку з пістолета застрелив у громадській пральні Польщі місцевий житель. Інцидент стався у місті Гожув-Великопольський 11 вересня. Українка була працівницею пральні, в якій загинула.

      "Характер вбивства вказує на те, що воно було скоєне свідомо, спрямоване проти конкретної особи", – заявив речник поліції Любуського воєводства Марцін Малуда, повідомляє Interia.pl.

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      Він додав, що свідками трагедії були інші працівники пральні. Поранену працівницю не вдалося врятувати.

      За даними місцевих ЗМІ, 26-річний Павел Р. застрелив знайому українку через те, що вона не хотіла зустрічатися з ним.

      Після вбивства зловмисник утік до Німеччини. Неподалік Берліна дорогу йому перегородили місцеві поліцейські. Чоловік вийшов з авто і спрямував на правоохоронців свою зброю, після чого поліція відкрила вогонь на ураження і застрелила зловмисника.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Жертви Новини Польщі Кримінальні новини
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