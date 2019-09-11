Поляк застрелив молоду українку через нерозділену симпатію

26-річну українку з пістолета застрелив у громадській пральні Польщі місцевий житель. Інцидент стався у місті Гожув-Великопольський 11 вересня. Українка була працівницею пральні, в якій загинула.

"Характер вбивства вказує на те, що воно було скоєне свідомо, спрямоване проти конкретної особи", – заявив речник поліції Любуського воєводства Марцін Малуда, повідомляє Interia.pl.

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Він додав, що свідками трагедії були інші працівники пральні. Поранену працівницю не вдалося врятувати.

За даними місцевих ЗМІ, 26-річний Павел Р. застрелив знайому українку через те, що вона не хотіла зустрічатися з ним.

Після вбивства зловмисник утік до Німеччини. Неподалік Берліна дорогу йому перегородили місцеві поліцейські. Чоловік вийшов з авто і спрямував на правоохоронців свою зброю, після чого поліція відкрила вогонь на ураження і застрелила зловмисника.