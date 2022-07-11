Народные депутаты могут принять закон, который будет зеркальным к тому, что ранее принял польский сейм. Согласно ему, у поляков в Украине будет особый статус.

Читайте на тему В Раде появился законопроект Зеленского о статусе поляков в Украине

Зеленский об особом статусе поляков

Президент Владимир Зеленский в своем традиционном обращении к украинцам объяснил, как наше государство поблагодарит польский народ. Он сообщил, что уже направил в Верховную Раду законопроект, практически зеркальный тому, который ранее принял польский сейм.

Новый закон дает гражданам Польши правовые и социальные гарантии.

В частности, предлагаю дать нашим польским братьям возможность легально находиться в Украине в течение 18 месяцев, право на трудоустройство, осуществление хозяйственной деятельности, обучение в наших вузах, медицинское обслуживание,

– сказал Зеленский.

Президент также попросил всех депутатов отнестись к этому закону со всей ответственностью. Поляки показали, что они наш братский народ и подставили свое крепкое плечо в крайне трудную для Украины минуту. Наши народы достигли очень высокого уровня доверия и сотрудничества, и эти связи нужно только усиливать.

"Сегодня же подписал указ о присвоении городу Перемышль почетного звания "Город-спаситель". За чрезвычайно весомый вклад власти города, волонтеров и жителей в помощь нашим людям и нашей защите. Я напомню, что это уже второе такое решение – польский Жешув первым получил это звание", – добавил Зеленский.

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