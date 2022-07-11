Народні депутати можуть прийняти закон, який буде дзеркальним до того, який раніше прийняв польський сейм. Згідно з ним, у поляків в Україні буде особливий статус.

Читайте до теми У Раді з'явився законопроєкт Зеленського щодо статусу поляків в Україні

Зеленський про особливий статус поляків

Президент Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні до українців пояснив, як наша держава подякує польському народу. Він повідомив, що вже скерував у Верховну Раду законопроєкт, який практично дзеркальний тому, який раніше прийняв польський сейм.

Новий закон надає громадянам Польщі правові та соціальні гарантії.

Зокрема, пропоную дати нашим польським братам можливість легально перебувати в Україні протягом 18 місяців, право на працевлаштування, здійснення господарської діяльності, навчання у наших вишах, медичне обслуговування,

– сказав Зеленський.

Президент також попросив усіх депутатів поставитися до цього закону з усією відповідальністю. Поляки показали, що вони наш братній народ та підставили своє міцне плече у вкрай скрутну для України хвилину. Наші народи досягнули дуже високого рівня довіри та співпраці, і ці зв'язки потрібно лише посилювати.

"Сьогодні ж підписав указ про присвоєння місту Перемишль почесного звання "Місто-рятівник". За надзвичайно вагомий внесок влади міста, волонтерів і жителів у допомогу нашим людям і нашому захисту. Я нагадаю, що це вже друге таке рішення – польський Жешув першим отримав це звання", – додав Зеленський.

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