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Поляку грозит тюремное заключение за избиение и оскорбление украинцев

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Поляку грозит три года тюрьмы за избиение и оскорбление украинцев
Поляку грозит три года тюрьмы за избиение и оскорбление украинцев / 24 Канал

В Польше 37-летнего жителя Жарского уезда, что в Любуском воеводстве, за избиение и публичное оскорбление украинцев могут посадить на три года.

Об этом сообщает издание News Lubuski.

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Событие произошло 22 августа на рынке в городе Ленкниця.

Дежурный принял заявление, в котором говорилось об избиении. На место сразу прибыли правоохранители,
– сообщила пресс-секретарь жарской полиции Анета Берестецкая.

Местной полиции удалось выяснить, что гражданин Польши публично оскорблял двух украинцев, учитывая их национальную принадлежность без всякой на то причины. Кроме того, мужчина ударил одного из украинцев в голову и угрожал убить.

Правоохранители задержали нападавшего и поместили его под стражу.

"После допроса свидетелей и сбора доказательств житель Жарского уезда заслушал обвинения относительно угроз, пренебрежения и нарушения физической неприкосновенности на национальной почве и нанесения имущественного ущерба. За эти преступления ему грозит до 3 лет лишения свободы", – сказала Берестецкая.

Напомним, 23 июля в Киеве по неизвестным причинам гражданин напал на прохожего и нанес ему многочисленные удары ножом, от которых последний вскоре умер в больнице. После этого поляк заметил пожилую женщину и, набросившись на нее, нанес многочисленные ножевые ранения.

Теги: Криминальные новости Полиция Жертвы Новости Польши
Источник: 24 Канал
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