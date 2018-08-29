В Польше микроавтобус с украинцами врезался в грузовик: есть жертвы

Во вторник, 28 августа, в Польше в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля дорожных служб погиб гражданин Украины. Еще один украинец, который находился внутри авто, попал в больницу.

ДТП произошло вблизи населенного пункта Новогродек Поморский в Западнопоморском воеводстве на северо-западе Польши примерно в 15:00, сообщает издание WP Wiadomości.

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Погиб один пассажир микроавтобуса – гражданин Украины. Еще один украинец, который был в этом автомобиле, получил травмы,

– сообщил изданию представитель полиции города Мыслибуж Яцек Полещук.

По его словам, травмы также получили двое работников дорожных служб и гражданин Польши, находившийся за рулем микроавтобуса. Их госпитализировали в местную больницу в городе Гожув Велькопольский.

По неофициальной информации, водитель микроавтобуса обгонял грузовик и не успел затормозить перед автомобилем дорожных служб. Водитель был трезвым.

Автодорогу S3 перекрыли в обоих направлениях на несколько часов.

Напомним, 26 августа в Польше под колеса автомобиля Ford попал 32-летний украинец. За рулем машины находился 31-летний гражданин страны.