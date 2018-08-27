Украинец погиб на заработках в Польше

В Польше погиб 30-летний житель села Берестя Дубровицкого района Ровенской области, который уехал за границу на заработки.

Об этом сообщает издание polissya.org.

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Отмечается, что молодой человек уехал на работу в Польшу вместе с отцом. Там, украинец работал на строительстве, где и погиб.

Сейчас точно не известно, что стало причиной смерти ровенчанина.

У мужчины остались жена и маленький ребенок.

Напомним, это уже не первый случай гибели украинских заробитчан в Польше. Так, 14 июля в Шамотулах, что в Великопольском воеводстве, погиб 52-летний украинец, который работал на строительстве супермаркета.