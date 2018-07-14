В Польше погиб украинец, который работал на строительстве супермаркета
В Польше погиб украинец, который работал на строительстве супермаркета в Шамотулах, что в Великопольском воеводстве. Мужчина упал с крыши и погиб на месте. Трагедия произошла в субботу, 14 июля.
Об этом сообщает Польское радио.
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Обстоятельства происшествия изучает полиция, прокуратура и Государственная инспекция труда.
"Мы получили сообщение, чтобы в связи со случаем на строительстве, обеспечить приземление вертолета. Оказалось, что 52-летний мужчина, гражданин Украины, после падения с крыши, скончался на месте", – рассказала представитель уездной комендатуры полиции в Шамотулах Эвелина Грабова.
Источник: 24 Канал
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