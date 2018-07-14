В Польше погиб украинец, который работал на строительстве супермаркета / Иллюстративное фото

В Польше погиб украинец, который работал на строительстве супермаркета в Шамотулах, что в Великопольском воеводстве. Мужчина упал с крыши и погиб на месте. Трагедия произошла в субботу, 14 июля.