У Польщі загинув українець, який працював на будівництві супермаркету
У Польщі загинув українець, який працював на будівництві супермаркету в Шамотулах, що у Великопольському воєводстві. Чоловік упав з даху і загинув на місці. Трагедія сталася у суботу, 14 липня.
Про це повідомляє Польське радіо.
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Обставини події досліджує поліція, прокуратура та Державна інспекція праці.
"Ми отримали повідомлення, щоб у зв’язку з випадком на будівлі, забезпечити приземлення гелікоптера. Виявилося, що 52-річний чоловік, громадянин України, після падіння з даху, помер на місці", – розповіла представник повітової комендатури поліції в Шамотулах Евеліна Грабова.
Джерело: 24 Канал
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