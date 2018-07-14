У Польщі загинув українець, який працював на будівництві супермаркету / Ілюстративне фото

У Польщі загинув українець, який працював на будівництві супермаркету в Шамотулах, що у Великопольському воєводстві. Чоловік упав з даху і загинув на місці. Трагедія сталася у суботу, 14 липня.