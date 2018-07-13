У Росії побили дипломата з Польщі
У Росії в літаку сполученням Іркутськ-Москва побили польського дипломата, який повертався із відрядження.
Про це заявив керівник прес-служби МЗС Польщі Артур Льомпарт, пише Do Rzeczy.
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Як розповіли очевидці, нападником був психічно неврівноважений чоловік. Наразі його затримали.
Дипломату надали необхідну допомогу як з боку польського консульства у Москві, так і Міністерства закордонних справ Польщі.
Після надання дипломату допомоги та його повернення, Посольство Республіки Польща у Москві звернеться до російської влади з вимогою роз’яснити обставини інциденту та притягнення винного до відповідальності,
– йдеться у заяві.
Про даний інцидент з дипломатом повідомили правоохоронців.