У Росії побили дипломата з Польщі

У Росії в літаку сполученням Іркутськ-Москва побили польського дипломата, який повертався із відрядження.

Про це заявив керівник прес-служби МЗС Польщі Артур Льомпарт, пише Do Rzeczy.

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Як розповіли очевидці, нападником був психічно неврівноважений чоловік. Наразі його затримали.

Дипломату надали необхідну допомогу як з боку польського консульства у Москві, так і Міністерства закордонних справ Польщі.

Після надання дипломату допомоги та його повернення, Посольство Республіки Польща у Москві звернеться до російської влади з вимогою роз’яснити обставини інциденту та притягнення винного до відповідальності,

– йдеться у заяві.

Про даний інцидент з дипломатом повідомили правоохоронців.