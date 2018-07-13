14:14
13 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
26°C 18°C
  • субота
    23°C 17°C
  • неділя
    24°C 16°C
  • понеділок
    24°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін Валаамський. В Росії гроші не пахнуть
Вєсті Кремля
21:13, 12 липня
Вєсті.UA. Пияка Шуфрич. Ляшко тепер обслуговує себе сам
Вєсті.UA
20:42, 12 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, сьогодні
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Винахідливість як спосіб вижити
Згадати все
22:08, 10 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

У Росії побили дипломата з Польщі

611 Читать новость на русском
У Росії побили польського дипломата
У Росії побили польського дипломата / Фото з відкритих джерел

У Росії в літаку сполученням Іркутськ-Москва побили польського дипломата, який повертався із відрядження.

Про це заявив керівник прес-служби МЗС Польщі Артур Льомпарт, пише Do Rzeczy.

Читайте також: У Херсоні дружина депутата від "Опоблоку" побила активістку "Самопомочі"

Як розповіли очевидці, нападником був психічно неврівноважений чоловік. Наразі його затримали.

Дипломату надали необхідну допомогу як з боку польського консульства у Москві, так і Міністерства закордонних справ Польщі.

Після надання дипломату допомоги та його повернення, Посольство Республіки Польща у Москві звернеться до російської влади з вимогою роз’яснити обставини інциденту та притягнення винного до відповідальності,
– йдеться у заяві.

Про даний інцидент з дипломатом повідомили правоохоронців.

Теги: Поліція Новини Росії Новини Польщі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Шоу одного президента на саміті НАТО: хто насправді "гальмує" Альянс та чи має рацію Трамп
сьогодні, 13:55 Шоу одного президента на саміті НАТО: хто насправді "гальмує" Альянс та чи має рацію Трамп
Борис Немировський 350
У чому Володимир Путін перевершив Гітлера
сьогодні, 13:00 У чому Володимир Путін перевершив Гітлера
Віталій Дейнега 536
Як зберегти продукти свіжими протягом місяця
сьогодні, 14:00 Як зберегти продукти свіжими протягом місяця
104
Як вивести 16 видів плям
12 липня, 16:00 Як вивести 16 видів плям
Что бы делали депутаты, если бы не проголосовали за снижение налогов на ввоз машин?
сьогодні, 11:38 Что бы делали депутаты, если бы не проголосовали за снижение налогов на ввоз машин?
Блог Медіа 1035
Зимова Олімпіада-2018: медальний залік
 25 лютого , 11:01
З Путіним трапився незвичний інцидент під час зустрічі: курйозне відео
 3 квітня , 09:42
"Слава Україні!": російський актор Боярський зробив неочікувану заяву щодо скандалу з Відою
 10 липня , 08:32
У "Нацкорпусі" висловили вимоги "Інтеру": у керівництва каналу є 6 годин
 9 травня , 16:53
За прикладом Німеччини: у ЗСУ з'явиться новий рід військ
 7 квітня , 10:02
Україна на шляху до НАТО: посол США зробила важливу заяву
 11 липня , 08:06
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук