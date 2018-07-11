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У Херсоні дружина депутата від "Опоблоку" побила активістку "Самопомочі"

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Бійка
Бійка / vlasno.info

Відому у Херсоні громадську діячку та журналістку, активістку "Об’єднання "Самопоміч" Євгенію Вірлич побили у міськраді.

У неї струс мозку та гематоми. Як розповіла потерпіла, після засідання постійної депутатської комісії до неї підбігла дружина депутата від "Опозиційного блоку" Власова, розмахуючи якимось папірцем, вона щось кричала, а потім почала бити. Усе це відбувалось в приміщенні Херсонської міської ради, а тому є чимало свідків. Про це йдеться на сайті "Самопомочі".

Євгенія Вірлич відома в Херсоні критичними статтями про розкрадання бюджетних коштів. Остання з них щодо родини Власових, які є підприємцями, мають відношення до бюджетних коштів та скандального МАФу у Дніпровському районі міста.

У 2015 році Олександр Власов вже "прославився" бійкою, під час якої відкусив вухо голові цивільного корпусу "Азов". Останньому стало відомо, що Власов збирає людей за гроші, аби зірвати засідання міськради. Суди з цього приводу тривають досі, а сам депутат це вважає смішним інцидентом. Вочевидь, бачачи безкарність чоловіка, дружина Власова у соцмережах відверто погрожує усім, хто критикує "сімейний бізнес". А тепер ще й побила журналістку.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження за статтею 171 ККУ (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).

Теги: Кримінальні новини Опозиційний блок Самопоміч
Джерело: 24 Канал
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