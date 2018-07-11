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Телеканал новостей 24 Новости Криминальные новости

В Херсоне жена депутата от "Опоблока" побила активистку "Самопомочи"

96 Читати новину українською
Драка
Драка / vlasno.info

Известного в Херсоне общественного деятеля и журналистку, активистку "Объединения "Самопомич" Евгению Вирлич избили в горсовете.

У нее сотрясение мозга и гематомы. Как рассказала потерпевшая, после заседания постоянной депутатской комиссии к ней подбежала жена депутата от "Оппозиционного блока" Власова, размахивая какой-то бумажкой, она что-то кричала, а потом начала бить. Все это происходило в помещении Херсонского городского совета, а тому есть немало свидетелей. Об этом говорится на сайте "Самопомочи".

Евгения Вирлич известна в Херсоне критическими статьями о хищении бюджетных средств. Последняя из них – о семье Власовых, которые являются предпринимателями, имеющими отношение к бюджетным средствам и скандального МАФа в Днепровском районе города.

В 2015 году Александр Власов уже "прославился" дракой, во время которой откусил ухо голове гражданского корпуса "Азов". Последнему стало известно, что Власов собирает людей за деньги, чтобы сорвать заседание горсовета. Суды по этому поводу продолжаются до сих пор, а сам депутат это считает смешным инцидентом. Очевидно, видя безнаказанность мужа, жена Власова в соцсетях откровенно угрожает всем, кто критикует "семейный бизнес". А теперь еще и избила журналистку.

Полиция уже открыла уголовное производство по статье 171 УК (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Теги: Криминальные новости Самопомич Оппозиционный блок
Источник: 24 Канал
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