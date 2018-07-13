В России избили дипломата из Польши

В России в самолете сообщением Иркутск-Москва избили польского дипломата, который возвращался из командировки.

Об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Польши Артур Льомпарт, пишет Do Rzeczy.

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Как рассказали очевидцы, нападающим был психически неуравновешенный человек. Сейчас его задержали.



Дипломату оказали необходимую помощь как со стороны польского консульства в Москве, так и Министерства иностранных дел Польши.

После предоставления дипломату помощи и его возвращения, Посольство Республики Польша в Москве обратится к российским властям с требованием разъяснить обстоятельства инцидента и привлечения виновного к ответственности,

– говорится в заявлении.

О данном инциденте с дипломатом сообщили правоохранителям.