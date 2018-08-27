Украинец погиб в результате наезда авто в Польше
Накануне в Польше под колеса автомобиля Ford попал 32-летний украинец. За рулем машины находился 31-летний гражданин страны.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на пресс-службу полиции Люблина.
Читайте также: Украинец погиб на заработках в Польше
По словам правоохранителей, инцидент произошел в 20:00 26 августа на улице Куницкого.
Предварительно установлено, что поляк ехал по левой полосе в направлении центра, но вдруг на проезжую часть вышел украинец с правой стороны и в итоге попал под колеса.
В полиции утверждают, что в результате наезда мужчина погиб на месте происшествия.
Также правоохранители не обнаружили в крови водителя алкоголя.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.
Напомним, 17 августа в Польше автобус украинской регистрации попал в ДТП: он съехал с дороги, снес забор и сорвался в пропасть. В результате аварии погибли 3 человека, еще 51 человек получил травмы.