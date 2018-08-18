В Польше перевернулся автобус с украинскими номерами: три человека погибли, десятки пострадавших

В пятницу, 17 августа, в Польше в Подкарпатском воеводстве произошло смертельное ДТП с автобусом украинской регистрации. В результате аварии погибли три человека, еще 51 – получили ранения.

Как сообщает польский телеканал TVN24 туристический автобус упал со склона и несколько раз перевернулся. Всего в салоне находилось 54 человека, в том числе и дети. Автобус вез туристов из Львова и направлялся в Австрию.

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"У автобуса была украинская регистрация и перевозились туристы из Львова. Три человека погибли и 51 человек госпитализирован. Девять из них получили серьезные ранения", – говорится в сообщении телеканала.

Как сообщает ТСН, по предварительным данным, водитель автобуса разбил энергоемкий барьер и ударился в деревянный крест, который стоял на повороте. После этого автобус сорвался с 30-метрового склона и несколько раз перевернулся. Также сообщается, что большинство людей в автобусе спали, когда произошла авария.

Людей доставили в медицинские учреждения.

ДТП в Польше с украинским автобусом



В результате ДТП погибли три человека, 51 – пострадали

