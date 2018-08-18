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У Польщі перекинувся автобус з українським номерами: три людини загинули, десятки постраждалих

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ДТП у Польщі
ДТП у Польщі / tvn24

У п’ятницю, 17 серпня, у Польщі в Підкарпатському воєводстві сталася смертельна ДТП з автобусом української реєстрації. В результаті аварії загинуло три людини, ще 51 – отримали поранення.

Як повідомляє польський телеканал TVN24 туристичний автобус впав зі схилу і декілька разів перекинувся. Всього у салоні перебувало 54 людини, в тому числі і діти. Автобус віз туристів зі Львова і прямував до Австрії.

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"У автобуса була українська реєстрація та перевозилися туристи зі Львова. Три людини загинули і 51 людина госпіталізована. Дев'ять з них отримали серйозні поранення", – йдеться в повідомленні телеканалу.

Як повідомляє ТСН, за попередніми даними, водій автобусу розтрощив енергоємний бар'єр і вдарився у дерев'яний хрест, що стояв на повороті. Після цього автобус зірвався з 30-метрового схилу та декілька разів перекинувся. Також повідомляється, що більшість людей в автобусі спали, коли сталася аварія. 

Людей доправили до медичних установ.


ДТП у Польщі з українським автобусом


У результаті ДТП загинуло три людини, 51 – постраждали 
 

 

Теги: ДТП у Польщі з українським автобусом Аварії та ДТП Жертви Новини Польщі
Джерело: 24 Канал
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