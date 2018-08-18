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ДТП з автобусом у Польщі: поліція підтвердила, що загинули українці

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ДТП з українським автобусом у Польщі
ДТП з українським автобусом у Польщі / PAP

У Польщі внаслідок аварії автобуса з українськими номерами загинули та зазнали травм українці. У зв’язку з аварією до Перемишля терміново вирушив український консул.

Про це сповістив заступник директора департаменту – начальник Управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич, повідомляє УНІАН.

"Консул України терміново виїхав до Перемишля у зв’язку з ДТП, що сталася там 17 серпня близько 23:00 за місцевим часом", – сказав дипломат.

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"За інформацією поліції, в результаті ДТП є загиблі і постраждалі громадяни України. Постраждалі госпіталізовані у лікарні міст Перемишль та Санок. Інші громадяни розміщені в місцевих школах та хостелах", – додав Кирилич.

Нагадаємо, 17 серпня у Підкарпатському воєводстві Польщі автобус української реєстрації з'їхав з дороги, зніс паркан та зірвався у прірву. За попередніми даними, внаслідок ДТП загинули троє людей, ще 51 особа зазнала травм.

Теги: Новини України Жертви Аварії та ДТП ДТП в Польщі з українським автобусом МЗС України
Джерело: 24 Канал
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