ДТП с автобусом в Польше: полиция подтвердила гибель украинцев

В Польше в результате аварии автобуса с украинскими номерами погибли и получили травмы украинцы. В связи с аварией в Перемышль срочно отправился украинский консул.

Об этом сообщил заместитель директора департамента – начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич, сообщает УНИАН.

"Консул Украины срочно выехал в Перемышль в связи с ДТП, произошедшем там 17 августа около 23:00 по местному времени", – сказал дипломат.

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"По информации полиции, в результате ДТП есть погибшие и пострадавшие граждане Украины. Пострадавшие госпитализированы в больницы городов Перемышль и Санок. Другие граждане размещены в местных школах и хостелах", – добавил Кирилич.

Напомним, 17 августа в Подкарпатском воеводстве Польши автобус украинской регистрации съехал с дороги, снес забор и сорвался в пропасть. По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, еще 51 человек получил травмы.