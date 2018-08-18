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ДТП с автобусом в Польше: полиция подтвердила гибель украинцев

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ДТП с украинским автобусом в Польше
ДТП с украинским автобусом в Польше / PAP

В Польше в результате аварии автобуса с украинскими номерами погибли и получили травмы украинцы. В связи с аварией в Перемышль срочно отправился украинский консул.

Об этом сообщил заместитель директора департамента – начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич, сообщает УНИАН.

"Консул Украины срочно выехал в Перемышль в связи с ДТП, произошедшем там 17 августа около 23:00 по местному времени", – сказал дипломат.

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"По информации полиции, в результате ДТП есть погибшие и пострадавшие граждане Украины. Пострадавшие госпитализированы в больницы городов Перемышль и Санок. Другие граждане размещены в местных школах и хостелах", – добавил Кирилич.

Напомним, 17 августа в Подкарпатском воеводстве Польши автобус украинской регистрации съехал с дороги, снес забор и сорвался в пропасть. По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, еще 51 человек получил травмы.

Теги: Новости Украины Жертвы МИД Украины ДТП в Польше с украинским автобусом Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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