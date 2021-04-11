Полярники со станции "Академик Вернадский" провели виртуальную экскурсию
Полярники со станции "Академик Вернадский" решили провести виртуальную экскурсию. Это сделали в прямой трансляции.
Источник:фейсбук НАНЦ
Это стало возможно благодаря безлимитному интернету. Он появился на станции еще 9 апреля 2021 года.
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Экскурсию провели в прямом эфире на странице Национального антарктического научного центра. Проводила обзор озонометристка, участница 25 украинской антарктической экспедиции Анна Соин.
Что рассказали и что показали на экскурсии
Прежде всего, Соина рассказала про инвентарь полярников, она показала:
- лыжи (чтобы кататься по острову и других частях суши)
- снегоступы.
Озонометристка провела обзор по станции, где зрители трансляции могли посмотреть на рабочие кабинеты исследователей. А также – их приборы и бар "Фарадей".
Что такое "Академик Вернадский"?
По данным Википедии, это единственная украинская антарктическая станция, расположенная на мысе Марина острова Галиндез в 7 километрах от западного побережья Антарктического полуострова. Она постоянно работает как метеорологическая и географическая обсерватория.
Полярниця во время экскурсии обратила внимание на коридор. Там размещены фотографии ряда животных, проживающих на южном полюсе.
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