Полярники со станции "Академик Вернадский" решили провести виртуальную экскурсию. Это сделали в прямой трансляции.

Это стало возможно благодаря безлимитному интернету. Он появился на станции еще 9 апреля 2021 года.

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Экскурсию провели в прямом эфире на странице Национального антарктического научного центра. Проводила обзор озонометристка, участница 25 украинской антарктической экспедиции Анна Соин.

Что рассказали и что показали на экскурсии

Прежде всего, Соина рассказала про инвентарь полярников, она показала:

лыжи (чтобы кататься по острову и других частях суши)

снегоступы.

Озонометристка провела обзор по станции, где зрители трансляции могли посмотреть на рабочие кабинеты исследователей. А также – их приборы и бар "Фарадей".

Что такое "Академик Вернадский"?

По данным По данным Википедии , это единственная украинская антарктическая станция, расположенная на мысе Марина острова Галиндез в 7 километрах от западного побережья Антарктического полуострова. Она постоянно работает как метеорологическая и географическая обсерватория.

Полярниця во время экскурсии обратила внимание на коридор. Там размещены фотографии ряда животных, проживающих на южном полюсе.

Обратите внимание! "Академик Вернадский" предлагает провести 3D-тур по станции и ее окрестностями на сайте НАНЦ.