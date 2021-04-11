Полярники зі станції "Академік Вернадський" вирішили провести віртуальну екскурсію. Це зробили у прямій трансляції.

Це стало можливо завдяки безлімітному інтернету. Він з'явився на станції ще 9 квітня 2021 року.

До теми Антарктида стає ближчою: в українських полярників з'явився безлімітний інтернет

Екскурсію провели наживо на сторінці Національного антарктичного наукового центру. Проводила огляд озонометристка, учасниця 25 української антарктичної експедиції Анна Соіна.

Що розповіли та що показали на екскурсії

Перш за все, Соіна розповіла про інвентар полярників, вона показала:

лижі (щоб кататись по острову і сусідніх частинах суходолу);

снігоступи.

Озонометристка провела огляд станцією, де глядачі трансляції могли подивитись на робочі кабінети дослідників. А також – їхні прилади та бар Фарадей.

Що таке "Академік Вернадський"? За даними з За даними з Вікіпедії , це єдина українська антарктична станція, розташована на мисі Марина острова Галіндез за 7 кілометрів від західного узбережжя Антарктичного півострова. Вона постійно працює і є метеорологічною та географічною обсерваторією.

Полярниця під час екскурсії звернула увагу на коридор. Там розміщені світлини низки тварин, які проживають на південному полюсі.

Зверніть увагу! "Академік Вернадський" пропонує провести 3D-тур станцією та її околицями на сайті НАНЦ.