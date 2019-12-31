Полярники со станции Вернадского поздравили Украину с наступающими праздниками: снежное видео

Украинцев с новогодними праздниками поздравили участники 24-й Украинской антарктической экспедиции. На станции имени Вернадского они записали яркое и заснеженное видеопоздравление.

Полярники желают больше добра, искренних улыбок, радости от жизни и уверенности в завтрашнем дне. Видеоприветствие из Антарктиды разместили на странице Министерства образования и науки в Украине в фейсбуке.

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С противоположной стороны планеты украинская антарктическая экспедиция поздравляет с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

– говорят полярники.

Они также желают украинцам покорения новых вершин и научных открытий, положительных эмоций, мирного неба над головой, солнечной погоды на улице и в семьях и многого другого.

Для своего праздничного ролика ученые украсили сугробы дождиком и елочными украшениями. Они поздравляют украинцев, стоя в длинном снежном тоннеле.

Видеопоздравление от украинских полярников: