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      Полярники со станции Вернадского поздравили Украину с наступающими праздниками: снежное видео

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      Полярники поздравили украинцев с Новым годом / Скриншот из видео

      Украинцев с новогодними праздниками поздравили участники 24-й Украинской антарктической экспедиции. На станции имени Вернадского они записали яркое и заснеженное видеопоздравление.

      Полярники желают больше добра, искренних улыбок, радости от жизни и уверенности в завтрашнем дне. Видеоприветствие из Антарктиды разместили на странице Министерства образования и науки в Украине в фейсбуке.

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      С противоположной стороны планеты украинская антарктическая экспедиция поздравляет с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
      – говорят полярники.

      Они также желают украинцам покорения новых вершин и научных открытий, положительных эмоций, мирного неба над головой, солнечной погоды на улице и в семьях и многого другого.

      Для своего праздничного ролика ученые украсили сугробы дождиком и елочными украшениями. Они поздравляют украинцев, стоя в длинном снежном тоннеле.

      Видеопоздравление от украинских полярников:

       

      Поздравления с Новым годом 2020 для коллег в прозе и стихах
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      70043
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новогодние праздники
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