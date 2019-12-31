Полярники зі станції Вернадського привітали Україну із прийдешніми святами: засніжене відео

Українців із новорічними святами привітали учасники 24-ї Української антарктичної експедиції. На станції імені Вернадського вони записали яскраве та засніжене відеовітання.

Полярники бажають більше добра, щирих усмішок, радості від життя і впевненості в завтрашньому дні. Відеовітання з Антарктиди розмістили на сторінці Міністерства освіти і науки в Україні у фейсбук.

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З протилежного боку планети українська антарктична експедиція вітає із прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим!

– кажуть полярники.

Вони також бажають українцям підкорення нових вершин та наукових відкриттів, позитивних емоцій, мирного неба над головою, сонячної погоди надворі та в родинах й багато іншого.

Для свого святкового ролика науковці прикрасили кучугури дощиком та ялинковими прикрасами. Вони вітають українців, стоячи у довгому сніговому тунелі.

Відеовітання від українських полярників: