Об этом заявил мэр Житомира Сергей Сухомлин в эфире национального телемарафона. По его словам, бойцы полка Кастуся Калиновского настроены в первых рядах давать отпор наступлению из Беларуси и бороться против режима Лукашенко.
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Как Житомирщина готовится к угрозе
Сергей Сухомлин рассказал, что встретился с командиром полка имени Калиновского и он заверил городского голоса Житомира, что белорусские воины с востока перейдут в защиту Севера от вторжения со стороны Беларуси.
У меня была встреча с руководителем полка имени Кастуся Калиновского – действительно настоящие патриоты Беларуси – и он сказал, что в случае интервенции со стороны Беларуси их полк будет сниматься с востока и будет переходить именно на защиту Украины на украинско-белорусской границе. Они сделают это для того, чтобы в первых рядах защищать Украину и затем освобождать Белоруссию от диктатора Лукашенко. Я не могу говорить, какой именно им выделен участок, потому что они сейчас устанавливают связи не только с Житомирской, но и Ровенской и Волынской областями,
– заявил Сухомлин.
Мэр Житомира рассказал, что в регионе продолжается укрепление границы с Беларусью и сооружаются дополнительные линии обороны. Мэр заверил, что граница под надежной защитой, ведь там наши воины из Вооруженных Сил и Теробороны.
Что известно о полках имени Кастуся Калиновского?
Полк имени Кастуся Калиновского – белорусский полк ВСУ, сформированный в марте 2022 года как батальон для защиты Украины. Полк был сформирован из членов тактической группы "Беларусь", участников "Белого легиона" и "Молодого фронта", а также других белорусов, ранее не входивших в эти формирования.
Полк назван в честь Кастуся Калиновского – одного из лидеров Январского восстания белорусов, поляков, литовцев и украинцев против Российской империи в 1863 году. Диктатор Лукашенко называл бойцов "сумасшедшими гражданами".