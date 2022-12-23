Об этом сообщила советница по вопросам коммуникаций Руководителя ОП Украины Дарья Заривна. Она подчеркнула, что "вторжение из Беларуси" – это одна из самых любимых тем российской пропаганды.

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Украинцев призывают доверять только проверенным источникам

Заривна заверила, что информационные вбросы о наступлении из Беларуси совершаются через "откровенно зашкваренных персонажей". Также российская пропаганда параллельно распространяет слухи через мессенджеры в стиле "мой знакомый военный сказал".

Ответ на такое может быть кратким – это готовность наших Сил обороны,

– пишет советница.

Заривна призвала украинцев слушать только официальных спикеров. По ее словам, враг хочет влиять на нервы украинского населения в канун праздничных дней, поэтому не нужно давать ему шансов на успех.

Угроза наступления из Беларуси: что известно