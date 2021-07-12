Полковник полиции нарушил правила и незаконно въехал на авто в Черноморский биосферный заповедник "морской". Произошло это еще в августе 2018 года.
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Полковник полиции избил егеря
Егерь, охранявший заповедник, заметил правонарушение и изъял авто правоохранителя. Впрочем, полковнику это не понравилось и он ворвался в служебное помещение заповедника.
Полицейский ударил егеря рукоятью пистолета по голове, бил кулаком по лицу. Затем нападавший выстрелил в потерпевшего, но не попал. Егерю удалось прекратить нападение и задержать обидчика.
Полковника полиции подозревают в:
- посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа;
- незаконном проникновении в жилище или иное владение, совершенном служебным лицом с применением насилия.
Сейчас следствие по делу завершили и его передали в суд.
Что грозит полицейскому:
- лишение свободы на 15 лет;
- пожизненное заключение.
Последние инциденты с участием правоохранителей
- 9 июля полицейские задержали 2 инспекторов Киевской областной налоговой. Они систематически брали взятки до 120 тысяч гривен в день.
- В Яремче пьяный водитель сбил насмерть девушку на мотоцикле. После аварии он пытался "договориться" с полицией, чтобы избежать ответственности. В соцсетях утверждают, что виновник ДТП якобы занимает должность в МВД.
- В Кривом Роге в Днепропетровской области патрульные на большой скорости врезались в автомобиль Mazda. После этого служебное авто отбросило на легковушку Audi. Получили травмы не менее 3 человек.