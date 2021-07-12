Полковник полиции нарушил правила и незаконно въехал на авто в Черноморский биосферный заповедник "морской". Произошло это еще в августе 2018 года.

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Полковник полиции избил егеря

Егерь, охранявший заповедник, заметил правонарушение и изъял авто правоохранителя. Впрочем, полковнику это не понравилось и он ворвался в служебное помещение заповедника.

Полицейский ударил егеря рукоятью пистолета по голове, бил кулаком по лицу. Затем нападавший выстрелил в потерпевшего, но не попал. Егерю удалось прекратить нападение и задержать обидчика.

Полковника полиции подозревают в:

посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа;

незаконном проникновении в жилище или иное владение, совершенном служебным лицом с применением насилия.

Сейчас следствие по делу завершили и его передали в суд.

Что грозит полицейскому:

лишение свободы на 15 лет;

пожизненное заключение.

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