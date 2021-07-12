Полковник поліції порушив правила і незаконно в'їхав на авто у Чорноморський біосферний заповідник "Морський". Сталося це ще у серпні 2018 року.
Важливо Привілейовані кривдники: військові й поліцейські уникали відповідальності за домашнє насильство
Полковник поліції побив єгеря
Єгер, який охороняв заповідник, помітив правопорушення і вилучив авто правоохоронця. Втім, полковнику це не сподобалося і він вдерся до службового приміщення заповідника.
Поліцейський вдарив єгеря руків'ям пістолета по голові, бив кулаком по обличчю. Потім нападник вистрілив у потерпілого, але не влучив. Єгерю вдалося припинити напад та затримати кривдника.
Полковника поліції підозрюють у:
- посяганні на життя працівника правоохоронного органу;
- незаконному проникненні до житла чи іншого володіння, вчиненому службовою особою із застосуванням насильства.
Наразі слідство у справі завершили і її передали до суду.
Що загрожує поліцейському:
- позбавлення волі на 15 років;
- довічне ув'язнення.
Останні інциденти за участі правоохоронців
- 9 липня поліцейські затримали 2 інспекторів Київської обласної податкової. Вони систематично брали хабарі до 120 тисяч гривень на день.
- У Яремче п'яний водій збив на смерть дівчину на мотоциклі. Після аварії він намагався "домовитися" із поліцією, аби уникнути відповідальності. У соцмережах стверджують, що винуватець ДТП нібито обіймає посаду в МВС.
- У Кривому Розі на Дніпропетровщині патрульні на великій швидкості врізались в автомобіль Mazda. Після цього службове авто відкинуло на легковик Audi. Отримали травми щонайменше 3 людей.