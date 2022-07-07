Россияне в соцсетях плачутся из-за гибели Романа Иголкина. Он "денацифицировался и демилитаризовался" 3 июля в Мелитополе, сделав "жест доброй воли". Информацию о его ликвидации распространил офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Ввиду того, что Роман Иголкин был пилотом, по всей вероятности, он погиб во время ракетного удара по базе российских оккупантов в Мелитополе на территории аэродрома. По нему был нанесен удар 3 июля. Украинские военные попали в казармы и склады с боеприпасами. Есть предположение, что удар нанесли из РСЗО HIMARS.

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По данным мэра Мелитополя Ивана Федорова, в ходе этой атаки было уничтожено около 200 российских военных, еще более 300 получили ранения. В то же время местное издание "РИА Мелитополь" сообщает о 150 погибших в результате ракетного удара. А Генштаб ВСУ в своем отчете 4 июля сообщил, что за предыдущие сутки украинские военные ликвидировали 230 российских захватчиков.

Что касается самого Романа Иголкина, то он уволился из российской армии в августе 2021 года. Но 7 февраля 2022 года снова был призван на службу. Тогда, к слову, россия еще не начала полномасштабное вторжение в Украину. Хотя ее войска давно стояли возле границ нашего государства, "проводя учения".

А уже в марте 2022 года Роман Иголкин был направлен в Украину в составе армии захватчиков. Но домой он вернется в пластиковом пакете.

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