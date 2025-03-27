Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Что известно о суде над Лапиным сегодня

Сообщается, что защита Лапина ходатайствовала об изменении меры пресечения, попросив освободить полковника из-под стражи.

Судья отказала, однако обязала обеспечить право Лапина на медицинскую помощь и лечение в медучреждении в сопровождении конвоя. Сам военный в ответ на решение объявил бессрочную голодовку.

Состояние здоровья Лапина является критическим даже без голодовки. На предыдущее судебное заседание мы дважды вызывали "скорую". Он сохранил жизнь личного состава и я не считаю справедливым решение взять его под стражу. После демобилизации он мог уехать, но остался в Украине,

– сказал адвокат Илья Воробьев.

Во время заседания 20 марта суд отказался отпустить Лапина на поруки, оставив его под стражей до 17 мая без права внесения залога.

Заметим, что по делу об обороне Харьковщины задержаны 3 военнослужащих. По данным правоохранителей, своим халатным отношением они позволили России захватить часть территории Липецкой сельской тергромады. Кроме этого, действия командиров привели к потере личного состава и вооружения, сорвали мероприятия по обороне государственной границы.