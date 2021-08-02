После того, как военный пошел на сделку со следствием, ему назначили штраф в размере 150 тысяч гривен. Кроме того, взяточника отстранили от должности на 1 год.

Читайте также Должностному лицу Минобороны избрали меру пресечения по делу о взятке от застройщика

Известно, что полковник занимал должность начальника отдела разработки и внедрения военной символики Управления развития вещевого имущества Вооруженных сил Украины.

В чем виноват полковник

По данным следствия, 15 октября 2020 года чиновник Минобороны потребовал от владельца ООО "Бомакс Плюс" уплатить ему 10% "отката" от будущего договора на 4 миллиона. За 400 тысяч гривен полковник обещал изменить в техусловиях сплав металлов для изготовления беретных знаков. Это бы дало возможность компании принять участие в тендере.

12 ноября Непоту задержали в кабинете во время получения 100 тысяч гривен – первой части взятки.

Печерский райсуд Киева посадил полковника под круглосуточный домашний арест на 2 месяца, а также отстранил его от должности на тот же срок. 5 января 2021 года суд продлил отстранение от должности еще на месяц, однако сидеть дома подозреваемый уже не должен был.

9 июня 2021 года Соломенский суд одобрил соглашение между прокурором и подозреваемым и признал полковника виновным.

Государство выплатило взяточнику компенсацию

В связи с увольнением в запас Непота подал декларацию о своих доходах. Согласно ей в течение 1 января – 8 июня 2021 года полковник получил: