Після того, як військовий пішов на угоду зі слідством, йому призначили штраф у розмірі 150 тисяч гривень. Крім того, хабарника відсторонили з посади на 1 рік.

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Відомо, що полковник обіймав посаду начальника відділу розробки та впровадження військової символіки Управління розвитку речового майна Збройних сил України.

У чому винний полковник

За даними слідства, 15 жовтня 2020 року посадовець Міноборони зажадав від власника ТОВ "Бомакс Плюс" сплатити йому 10% "відкату" від майбутнього договору на 4 мільйони. За 400 тисяч гривень полковник обіцяв змінити в техумовах сплав металів для виготовлення беретних знаків. Це б дало можливість компанії взяти участь у тендері.

12 листопада Непота затримали в кабінеті під час отримання 100 тисяч гривень – першої частини хабаря.

Печерський райсуд Києва посадив полковника під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці, а також відсторонив його від посади на той же термін. 5 січня 2021 року суд продовжив відсторонення з посади ще на місяць, однак сидіти вдома підозрюваний вже не мав.

9 червня 2021 року Солом'янський суд схвалив угоду між прокурором та підозрюваним та визнав полковника винним.

Держава виплатила хабарнику компенсацію

У зв'язку зі звільненням у запас Непота подав декларацію про свої доходи. Згідно з нею впродовж 1 січня – 8 червня 2021 року полковник отримав: