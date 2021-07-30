Суд постановив, що чиновник до 23 вересня перебуватиме під вартою. За нього також можуть внести заставу в розмірі 10 мільйонів гривень.
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Запобіжний захід Ракулу було обрано за клопотанням Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Офісу генпрокурора. Суд ухвалив рішення з другої спроби. 28 липня посадовець Міноборони не з'явився на судове засідання.
У справі також фігурує ексдетектив Національного антикорупційного бюро Роман Ковтун. За версією слідства, Ракул і Ковтун намагалися отримати хабар від забудовника в розмірі 1 мільйона доларів.
Рішення щодо колишнього працівника НАБУ буде ухвалено пізніше – 2 серпня. Як і Ракул, він не прийшов на розгляд справи до Печерського райсуду 28 липня. Тому слухання перенесли на кілька днів.
Що цьому передувало
- Слідчі встановинили, що керівник Південного управління капбудівництва Міноборони Василь Ракул і ексдетектив НАБУ Роман Ковтун намагалися отримати хабар від забудовника в розмірі 1 мільйона доларів. За це вони обіцяли будівельній компанії розв'язати питання на конкурсі з будівництва житла для військовослужбовців в Одесі.
- Нацполіція провела обшуки в підозрюваних. Правоохоронці вилучили документи, в яких переможця було визначено заздалегідь.
- Ракулу й Ковтуну інкримінують підготовку до скоєння шахрайства в особливо великих розмірах. Їм загрожує позбавлення волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна.