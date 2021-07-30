Суд постановив, що чиновник до 23 вересня перебуватиме під вартою. За нього також можуть внести заставу в розмірі 10 мільйонів гривень.

Читайте також Розкрадання газу на ТЕЦ Дубневичів: НАБУ передало до суду справу на мільйони гривень

Запобіжний захід Ракулу було обрано за клопотанням Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Офісу генпрокурора. Суд ухвалив рішення з другої спроби. 28 липня посадовець Міноборони не з'явився на судове засідання.

У справі також фігурує ексдетектив Національного антикорупційного бюро Роман Ковтун. За версією слідства, Ракул і Ковтун намагалися отримати хабар від забудовника в розмірі 1 мільйона доларів.

Рішення щодо колишнього працівника НАБУ буде ухвалено пізніше – 2 серпня. Як і Ракул, він не прийшов на розгляд справи до Печерського райсуду 28 липня. Тому слухання перенесли на кілька днів.

Що цьому передувало