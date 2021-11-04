Каждое утро я смотрю "официальные" сводки по новым выявленным случаям коронавирусной инфекции в "республике". На 4 ноября 2021 года только официально выявлено 154 новых случая инфекции (всего болеет 2063 + 154 человека), выписано 200 человек (14454 + 200) и за истекшие сутки умерло 23 человека (2495 + 23).

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Отсчет по заболевшим ведется с апреля 2020 года. Все, кто узнает эти цифры из-за пределов "республики", говорят, что цифры низкие в сравнении с той же соседней Россией или не оккупированной частью Украины. Но счастливого оазиса здесь нет и причин этому несколько.

Во-первых, принудительного лечения от COVID-19 нет. Лечение платное, и это делает болезнь опасность болезни во много раз выше. Человек волен сам обращаться к врачу и отказываться, если ему предлагают госпитализацию.

Лечение в стационаре предлагают не всем, обычно врач приходит на дом и по возможности назначает лечение амбулаторно. И даже с вызовом врача на дом здесь поправки, если пациент в состоянии, ему предлагают самому обратиться в поликлинику, где он может ожидать очереди на прием два и более часа в общей очереди.

Причин несколько – врачей на приеме не хватает, участкового по участку может не быть, а если он есть, его можно ожидать в течение всего дня на дому, вызовов очень много. Даже "скорая" приезжает с опозданием в несколько часов. Поэтому два часа ожидания под кабинетом пройдут куда быстрее, чем весь день дома.

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Врач, исходя из тяжести состояния пациента, назначает лечение. Если состояние позволяет лечиться дома, больному предлагают домашнее лечение. Никакого ПЦР-теста он не сдает. И диагноз "коронавирусная инфекция" врач ставит из общих жалоб пациента. Если же пациента госпитализируют, он попадает в так называемый приемник-распределитель, куда свозят всех с похожими симптомами.

В общей палате и мужчины, и женщины. У каждого коронавусная инфекция под вопросом. Все ждут результата теста. Результат приходит через сутки, и больных переводят по отделениям – с пневмонией или с COVID-19. Кого-то в инфекционную, кого-то оставляют в первой больнице, но переводят на другой этаж.

За эти сутки ожидания результатов теста больной часто не доживает до утра.

Именно в этом бывшем гинекологическом отделении, переквалифицированном под приемник, больше всего умерших. В этом, конечно, местная особенность – ждать, что пойдет само и лечиться как можно дольше дома. Хотя часто в этом и врачебная ошибка, больной следовал врачебным предписаниям, не в состоянии самостоятельно оценить тяжесть своего состояния.

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После того, как диагноз поставлен, начинается лечение. Больному или родственникам выдается стандартный список. Если состояние тяжелое, список не только достаточно дорогой, но и сложный – препаратов нет. Их невозможно найти. А обычно в этих отделениях счет идет на часы, и времени на поиски и транспортировку лекарств откуда-то просто нет.

Так начинается самый сложный этап, когда родственники короткими перебежками мечутся между аптеками в поисках препаратов. От одной к другой. Бывает, есть аналоги одного и того же препарата. Но часто все упирается и в цену препарата, и в то, что его просто нет в наличие.

Для многих выходом остается искать лекарство за пределами "республики", а после пытаться пронести его через таможенные досмотры. Все это время, силы, средства…

И истории о том, что все купить успели, привезли, только больной до этого не дожил, звучат вокруг очень часто. Поэтому в социальных сетях можно найти объявления о том, что с рук продают остатки дорогостоящих препаратов.

После смерти процедура тоже стандартная – тело выдают в закрытом гробу. Процедура за этот год отшлифована практически до блеска.

Все быстро, а похороны скорее стремительные. Никаких долгих речей, как раньше. Минимум присутствующих, хоронят едва ли не в день смерти. Те моменты, когда умерший еще три дня находился дома, пока с ним прощались, канули в лету. Все очень быстро и скорее скомкано. Истории об умерших знакомых приходят каждый день. В основном умирают люди пожилые, пенсионеры.

Есть один тонкий нюанс, почему местная статистика такая показательно низкая. Пневмонии не входят в цифры по COVID-19. И если человек умирает от пневмонии или лечился от пневмонии, это не считается тем же самым, что и коронавирус. А цифры по смертности от пневмоний никак не ниже тех, что и от коронавируса COVID-19.

Есть еще местный так называемый "Шератон". Это когда заболевает заслуженный артист или состоятельный человек по местным меркам. Для таких есть специальное отделение в первой больнице. Вероятно, для особо значимых людей есть препараты в гуманитарке, но это уже совсем другая история. Для всех остальных сутки лечения выходят от 2500 рублей на препараты и выше.

Если у больного нет родственников, медицинский персонал сам может все приобрести в ближайшей аптеке. Были бы только у больного деньги, а в аптеке препараты.

Еще несколько интересных моментов. Человек, который переболел дома, точно знать своего диагноза не может. Если захочет, сдаст за 1350 рублей платный тест на антитела в частной клинике. Но обычно это делают немногие. И еще помимо дефицита препаратов есть дефицит рентгеновской пленки. Это когда стоит вопрос о том, что у обратившегося, а рентген он сделать не может – в поликлинике нет пленки. Также на рентген отправляют мам малышей, кто лежит в детских больницах. Не выписывают без рентгена, и ситуация с отсутствием пленки точно такая же.

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По поводу прививок. Ажиотажа вокруг них нет. Кто-то до сих пор присматривается как перенесут другие, кто-то просто пассивен, кто-то не доверяет качеству российской вакцины. По крайней мере смертоубийства в очередях под прививочными кабинетами нет. Народная молва гласит о том, что болеют как с прививками, как и без прививок. И еще сам факт прививок только для самоуспокоения.

Никаких кодов или сертификатов здесь нет. Ставят печать в медицинскую книжку о вакцинации. Печать не котируется в России, хотя вакцина российская, вроде, точно такая же, как и делают сами россияне. И без вакцинации берут и в школу работать, и в медицину. Никакой принудительной вакцинации нет. Все очень спокойно и очень добровольно. Сейчас стартовала прививочная кампания против гриппа, и вакцинацию от COVID-19 просто притормозили, хотя у многих подошел срок ревакцинации.

В общем – страшно. Потому что умирают очень многие вокруг. И для многих, кто болеет, спасение в тех родственниках, кто живет не оккупированной части Украины, кто может занять денег или купить необходимые препараты.