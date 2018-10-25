Полная автономия: электрические полуприцепы Bosch смогут накапливать неиспользованную энергию
Компания Bosch предложила электрифицировать, а в далекой перспективе – полностью автоматизировать – прицепы тяжеловозов. На выставке в Ганновере немецкий производитель техники показал, как может выглядеть будущее грузовых перевозок: электрический полуприцеп, который вырабатывает энергию за счет рекуперации – возвращения и накопления неиспользованной энергии.
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Источник: 24 канал
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