Цілковита автономія: електричні напівпричепи Bosch зможуть накопичувати невикористану енергію
Компанія Bosch запропонувала електрифікувати, а у далекій перспективі – повністю автоматизувати – причепи ваговозів. На виставці у Ганновері німецький виробник техніки показав, як може виглядати майбутнє вантажних перевезень: електричний напівпричіп, який виробляє енергію за рахунок рекуперації – повернення і накопичення невикористаної енергії.
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Джерело: 24 канал
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