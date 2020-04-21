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      Нет единых правил о кадрах, – Солонтай о назначениях при Зеленском

      - Читати новину українською
      Верховная Рада / Getty Images

      Прошел год, как Владимир Зеленский стал Президентом Украины. За это время в политике были как положительные, так и отрицательные сдвиги.

      Несмотря на ряд плюсов, которые произошли за год власти Зеленского, одной из главных ошибок является кадровая "чехарда". Об этом в эфире 24 канала в программе "Гуд найт Юкрейн" отметил эксперт по политике Александр Солонтай.

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      "Что это? Разумеется, новые люди – никто не готов, кадры не подготовлены. Но назначая человека на должность, можно дать аванс. Сказать, что все кадровые назначения – временные, у всех – испытательный срок в 3-4 месяца, а потом будут приниматься окончательные решения", – пояснил эксперт.

      Вместо этого, отметил Солонтай, по некоторым фигурах принимают и публично объявляют, что они временные. А потом оказывается, что это ложь – и они стабильные. А те, кого представляют, что на них большая ответственность, оказываются такими, которые и год не пребывают на должности.

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      У нас еще такого не было, чтобы секретаря СНБО в течение первого полугода поменяли, снесли премьер-министра, поменяли дважды уполномоченных представителей правительства, 3 министра здравоохранения только за время эпидемии коронавируса

      Полная "чехарда", вместо того, чтобы принять одни единые правила и стандарты. Я уже не говорю об обещании отойти от кумовства – друзей, семьи, близких на должностях. Зачем такие обещания давать?
      – отметил Солонтай.

      Смотрите видео: Солонтай о годе президентства Зеленского

       

      Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько, Екатерина Козачинская
      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Кабинет Министров Украины Президент Украины Верховная Рада Новости Украины
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