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      Немає єдиних правил про кадри, - Солонтай про призначення за Зеленського

      - Читать новость на русском
      Верховна Рада / Getty Images

      Минув рік, відколи Володимир Зеленський став Президентом України. За цей час в політиці були як позитивні, так і негативні зрушення.

      Попри низку плюсів, які відбулися за рік влади Зеленського, однією з головних помилок є кадрова "чехарда". Про це в ефірі 24 каналу у програмі "Гуд найт Юкрейн" зазначив експерт з політики Олександр Солонтай.

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      "Що це? Зрозуміло, нові люди – ніхто не готовий, кадри не підготовлені. Але, призначаючи людину на посаду, можна дати аванс. Сказати, що всі кадрові призначення – тимчасові, у всіх – випробовувальний термін у 3 – 4 місяці, а тоді будуть прийматися кінцеві рішення", – пояснив експерт.

      Натомість, зазначив Солонтай, по деяких фігурах ухвалюють і публічно оголошують, що вони тимчасові. А потім виявляється, що це брехня – і вони найстабільніші. А ті, кого презентують, що на них велика відповідальність, виявляються такими, які і року не пробувають на посаді.

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      "У нас ще такого не було, щоби секретаря РНБО протягом першого пів року поміняли, знесли прем'єр-міністра, поміняли двічі уповноважених представників уряду, 3 міністри охорони здоров'я тільки за час епідемії коронавірусу", – сказав Олександр Солонтай.

      Повна "чехарда", замість того, аби прийняти одні єдині правила і стандарти. Я вже не говорю про обіцянку відійти від кумівства – друзів, родини, близьких на посадах. Навіщо такі обіцянки було давати?
      – наголосив Солонтай.

      Дивіться відео: Солонтай про рік президентства Зеленського

       

      Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько, Катерина Козачинська
      Теги: Новини політики Володимир Зеленський Новини України Кабінет Міністрів України Президент України Верховна Рада
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